Kız öğrencilerden futbolda büyük başarı

Malatya Rahmi Akıncı Ortaokulu bayan futbol takımı Kilis'te yapılan Yıldızlar Bayan Futbol Müsabakalarında grup birincisi olarak Türkiye Yarı Finallerine gitmeye hak kazandı.

Rahmi Akıncı Ortaokulu bayan futbol takımı geçtiğimiz hafta Kilis'te yapılan Yıldızlar Bayan Futbol Müsabakalarına katıldı. 9 takımın yarıştığı grupta birinci olarak büyük başarı elde eden kız öğrenciler Sivas'ta Türkiye yarı finallerine katılma şansı yakaladı.

Sporda büyük başarı

Rahmi Akıncı Ortaokulu futboldaki başarısının yanı sıra diğer spor branşlarında elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda 11-15 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapılan Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında okul öğrencilerinden Fatma Duru Doğan 100 metrede ve gülle atmada iki altın madalya, Canan Kılçık 300 metre ve 800 metrede 2 altın madalya, Yağmur Aladağ uzun atlama ve 400 metrede iki altın madalya, Gökhan Kaya uzun atlamada gümüş madalya, Metehan Atik 100 metre ve bin 500 metrede 2 bronz madalya, Münire Çakmak da 100 metrede 4. oldu.