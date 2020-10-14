Kızılay Kan Merkezi Müdürünün kök hücre bağışı, kanser hastasına umut oldu

Halis Uzunkaya'nın kök hücre bağışı, 5 yıl sonra Malatya'da kan kanseri bir hastaya umut oluyor.

2013 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ile kök hücre nakli bekleyen binlerce hastaya yapılan bağışlar hayat kurtarıyor. Türk Kızılay tarafından da toplanan kök hücreler, Sağlık Bakanlığının koordinesinde uygun hastaya nakledilirken, 5 yıl önce kök hücre bağışı yapan Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Halis Uzunkaya, Malatya'daki bir kan kanseri hastasına nakil yapılması için kente geldi.

Bağışından 5 yıl sonra kan değerleri tutan bir kan kanseri hastasına kök hücrelerini vermek için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gelen Dr. Uzunkay'dan, Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ve ekibi tarafından alınan plazmalar gerekli işlemlerinin ardından hastaya nakledilecek. Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, bugüne kadar 70 binin üzerinde kök hücre bağışı alındığını belirterek, “Bu işin emektarlarından biri olan Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürümüz Dr. Halis Uzunkaya da 2015 yılında kök hücrelerini bağışladı. 5 yıl sonra kan değerlerinin uyuştuğu bir hasta çıkınca bugün gelerek kök hücre bağışında bulundu” dedi.

Bu bağışla, Türk Kızılay'ın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını dile getiren Soylu, “Bizler de buradan Malatyalı hemşehrilerimize şunu demek istiyorum. Yapılan kök hücre bağışlarının yılar geçse de mutlaka bir vatandaşımıza hayat olacaktır. Malatya'daki tüm Kızılay birimlerimize halkımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz” diye konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ise Türkiye'nin en büyük plazma hazırlayıcı merkezinin kendilerinde olduğun dile getirerek, “Meslektaşımız olan bağışçımız 5 yıl önce kök hücrelerini bağışladı. Bugün burada bir kan kanseri hastamız ile kanları uyuştuğu için bağışı alıyoruz. Merkezimizde yapılan nakil ile hastamız İnşallah şifasını bulacak” ifadelerine yer verdi.

Hastaların yakın çevresinde bulunamayan kök hücrelerin Türk Kök Hücre Merkezi vasıtasıyla bulunduğunu ifade eden Beytur, bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşların Kızılay veya hastanelere başvurmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın, kök hücre bağışında bulunan Dr. Uzunkaya'yı yalnız bırakmayarak hassasiyetinden dolayı tebrik etti.