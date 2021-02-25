Kızılay Malatya Fabrikası'na eleman alınacak

Türk Kızılay Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu, Kızılay Malatya Fabrikası'na eleman alınacağını bildirerek, başvurunun 26 Şubat'ta sona ereceğini ifade etti.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu, yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere Malatya Üretim Üssümüzde inşaat ve kurulum faaliyetleri devam etmekte olan Barınma Sistemleri Fabrikamızda görevlendirilmek üzere beş farklı pozisyon için 16 Şubat 2021 tarihinde kurumumuzun ihtiyacı olan kriterlere uygun olarak iş ilanlarımız Kızılay Kariyer platformumuzda yayınlanmıştır. Bu pozisyonlar, Bölüm Sorumlusu, Kısım Sorumlusu, Operatör, Usta ve Yardımcı Eleman başlıkları altında toplanmış durumdadır. İş gücü ihtiyacımız genel olarak Hafif Çelik-Prefabrik yapılar ve Konteyner üretim hatlarında görevlendirilmek üzere planlanmış bulunmaktadır. Tesisimizde yer alan üretim hatlarında, soğuk metal şekillendirme makineleri (Rollforming Makineleri) Kaynakhane, Preshane, Kesimhane, Montaj Hatları vb. üretim merkezleri yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Soylu, “Söz konusu tüm birimlerde görevlendirmeyi planlamakta olduğumuz adaylar için 16 Şubat 2021 tarihinden bu yana başvuru almaktayız. Mevcut açık ilanlarımızı 26 Şubat 2021 tarihinde kapatarak başvuruları sonlandıracağız. Bu aşamadan sonra, bahsi geçen ilanlara yapılan başvurular, pozisyonların gerektirdiği kriterler dikkate alınarak İnsan Kaynakları birimimiz tarafından elemeye tabi tutulacak, kalan adaylar arasında yapılacak çeşitli sınavların ardından işe alım süreçleri tamamlanacaktır” dedi.