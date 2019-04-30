Kızılay Malatya şubesinde görev değişimi

Umut Yalçın'ın, Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmesi ile Malatya Şube Başkanlığına Ramazan Soylu getirildi.

2013 yılından itibaren Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanlığı görevini sürdüren Av. Umut Yalçın'ın Türk Kızılay Genel Merkezinde yapılan olağan genel kurulda Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmesi ile boşalan şube başkanlığı görevine tüzük gereği yönetim kurulu üyesi Ramazan Soylu seçildi.

Kızılay Şubesinde gerçekleşen devir teslim ile birlikte Umut Yalçın, görevini Ramazan Soylu'ya devretti. Burada konuşan Yalçın, 2013 yılından beri Malatya'da başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek yönetim kurulunda bugüne kadar birlikte çalıştığı ekip arkadaşlara ve tüm Kızılay üyelerine teşekkür etti.

Yalçın, ekip mantığı ile başarılı ve uyumlu çalışmaları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını da dile getirerek “Yeni almış olduğun bu görevde Malatya'nın Türkiye genelinde temsilinin daha da güçlü hale geleceğine inancım tam. Bundan sonra Malatya'da kısıtlı olarak yaptığımız çalışmanın artık Türkiye genelinde devam edeceğini belirmek istiyorum. Yıllarca birlikte çalışmaktan şeref duyduğum Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Soylu'nun Malatya Şube Başkanlığı'na gelmesinden dolayı da duyduğum mutluluğu belirmek istiyorum” diye konuştu.

Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu'da yaptığı konuşmada "Yıllarca omuz omuza çalışmış olduğumuz ve artık Kızılay'ı Ankara'da Türkiye genelinde temsil edecek Av. Umut Yalçın'dan bu görevi devir almak benim içinde onurdur. Ekip bilinci ile Kızılay'ı başarı çıtası yüksek bir kurum haline getiren ve artık Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yalçın'a bugüne kadar göstermiş olduğu başarılı çalışmaları ve başkanlığı sırasında vermiş olduğu emekleri için tüm yönetim kurulu ekibimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisinden teslim aldığımız Kızılay bayrağını Genel Merkezimizin de desteği ile daha yüksek yerlere çıkaracağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.