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Kızılay umut olmaya devam ediyor

Malatya Genç Kızılay gönüllüleri, Kurşunlu Mahallesinde şimdiye kadar sinema ile hiç tanışmamış engelli çocuklara büyük bir jest yaptı.


Doğal afetlerde ön saflarda görünen, kan ihtiyacını karşılamak için hamiliği üstlenen Türk Kızılayı, her alanda vatandaşa umut oluyor. Malatya Genç Kızılay gönüllüleri, Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesinde engelli çocukların sinema talebini geri çevirmedi. Gönüllülerden oluşan ekip teçhizatları sırtladı ve Kurşunlu Mahallesinin yolunu tuttu. Hayatında beyaz perdeyi görmeyen küçük yüreklere açık hava sineması kurmak için hazırlanırken, hava muhalefeti ile karşılaşıldı.


Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kapalı alanda düzenlenen etkinlikte, sinema ile hiç tanışmamış çocuklar da unutulmadı.

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