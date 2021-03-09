Kızılay'a kan desteği

Hem kış mevsimi, hem de pandemi nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma oldu. ‘Kan ver Hayat Kurtar' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına bir destek de ER TV personellerinden geldi.

Korona virüs salgınıyla beraber kan stoklarında yaşanan düşüş nedeniyle Türk Kızılayı tarafından Malatya'da ‘Kan ver Hayat Kurtar' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor. Türk Kızılayı'nın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan ERTV, yönetimi ve personelleri, kan stokları azalan Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı'nın kampanyasına destek için televizyon binası önünde kan verme standı kuruldu. Personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağış kampanyasında bağışçılar önce form doldurdu. Ardından ateşleri ölçülerek kan değerlerine bakıldı. Sosyal mesafenin korunduğu kan bağış kampanyasına destek vermek ve kan bağışına olan duyarlılığı arttırmak için personellerinin neredeyse tamamı kan bağışında bulunarak, her sağlıklı bireyin kan vermesi gerektiğini belirttiler.