Kızılay'dan Anneler Günü'ne ‘tatlı' kutlama

Malatya'da Türk Kızılayı tarafından Anneler Günü dolayısıyla, evlerinden çıkamayan annelere tatlı ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, gönüllüler Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesini ziyaret etti. Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşarak tatlı ikramında bulundu. Malatyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Ömer Konakçı'nın da masal kahramanı Keloğlan kıyafeti ile katıldığı etkinlikte çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, pandemi nedeniyle daha önce uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ailelere Ramazan pidesi dağıttıklarını anımsatarak, “Bugün de Anneler günü olması nedeniyle farklı bir etkinlik düzenleyelim dedik. Annelerimiz evlerde tatlı yapmasınlar diyerek bugün tatlıları bizden olsun dedik. Basın mensuplarımızın da gönüllü olarak katılımı ile ikramlarını gerçekleştirdik. Basının her zaman desteklerini yanımızda hissediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.