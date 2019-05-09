Kızılay'dan İnönü Üniversitesine bronz madalya

Kerem Kınık tarafından, İnönü Üniversitesi'ne Kurumsal Bağışçı Madalyası verildi.

Bazı programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kızılay'a kan bağışlarından dolayı İnönü Üniversitesine Kurumsal Bağışçı Bronz Madalyası verildi. Rektör Kızılay'a madalyayı takdim eden Genel Başkan Kınık, “Bizim kan bağışçılarımızın her biri madalyaya layık, belli kurallarla bu madalyaları veriyoruz. Aynı şekilde o bağışçıları organize eden, ikna eden ve kısa sürede bize bağış yapmasını sağlayan kurumsal bağıcılara da böyle madalyaları veriyoruz. Bugün de İnönü Üniversitemize Bronz Madalyasını bu kapsamda takdim ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Ahmet Kızılay ise bünyelerinde Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Turgut Özal Tıp Merkezi'nin olduğunu belirterek, Karaciğer Naklinde Avrupa ve Türkiye birincisi olan merkezlerinde büyük bir ihtiyaç olan kan ürünlerini Kızılay'dan temin ettiklerini söyledi. Üniversitede de eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere eğitim görevlileri ve çalışanların Kızılay'a her zaman kan bağışında bulunduğunu ifade eden Rektör Kızılay, “Kızılay bizim için hastanemizin kan temininde vazgeçilmez bir kurumumuz. Kızılay Malatya'da bizim her konuda işbirliği yaptığımız bir kurum” diye konuştu.

Rektör Kızılay, ayrıca Türk Kızılayı ile birlikte hastane kampüsünde ağır hasta bakım evi projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi.