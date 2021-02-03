Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek veren Malatya Bingöllüler Derneği üyeleri düzenlenen programda bağışta bulundular. Dernek binasında gerçekleşen kan bağış programında konuşan Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Covid-19 pandemisi nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek “Özelikle kış ayın gelmesi ve Covid-19 pandemi dolayısıyla ve kan bağışında ciddi düşüşler meydana geldi. Bu düşüşler meydana gelince genel merkez tarafından Türkiye'de bir kan bağış çağrı yapıldı. Bizde bu çağrıya Malatya'da başlattık bu çağrımıza daha önce, Önder İmam Hatipliler Derneği kan bağışında bulunarak destek vermişti, bugünde Malatya Bingöller derneği bugün kan bağışında bulunuyor. Bizler bu kan bağış çok önemsiyoruz. Biz bölge olduğumuz için yaklaşık 29 hastanenin kan hizmetlerini karşılıyoruz bundan dolayı herhangi bir sıkıntıya düşmemek için bütün sivil toplum kuruluşlarında ve vatandaşlarımız da kan bağışında bulunmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Korona virüsün kesinlikle kan ile bulaşmadığını da dikkat çeken Soylu, “Vatandaşlarımızın kafasında bazen şu soru işareti oluşuyor. Covid'ten dolayı bir sıkıntı yaşar mıyız düşünceleri var. Covid-19 kesinlikle kan ile bulaşmıyor. Bizim kan bağış merkezlerimizde hekimlerimiz tarafında gelen bağışçılarımız ateşler ölçülüp maske, mesafe, hijyen kurallarına uygun bir şekilde kanlarını alıyoruz bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Bingöllüler Derneği Başkanı Saim Balat ise Kızılay'ın tüm çalışanlarını fedakar çalışmalarından dolayı kutladı. Topluma yön veren sivil toplum örgütlerinin bu tarz çalışmalarla ihtiyaç duyulan alanlarda önemli yol alabileceğini ifade eden Dernek Sözcüsü Mesut Gönç ise devletimizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet etmeye aday olduklarını ve ellerini taşın altına koymaktan geri durmayacaklarını belirtti. Yüksek düzeyde katılımın sağlandığı kan bağışı etkinliğinde misafirlere salgın önlemleri de dikkate alınarak ikramda bulunuldu.