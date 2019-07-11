Kızılay'dan kurban bağış çağrısı

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay'ın 2007 yılından bu yana yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyasının bu yılda başladığını belirterek kurban vekalet bedelinin yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Sabah kahvaltısında basın mensupları ile bir araya gelen Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve yönetimi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban bağış kampanyası hakkında bilgiler verdi. 2007 yılından beri vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Soylu, ”Bu yılki kampanyamız hayırseverlere "Kurban'ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sesleniyor. Kızılay'ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası 2019 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, Kızılay modeli sayesinde kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modem kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek” şeklinde konuştu. Vekalet yapılan kurbanlıkların yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını da belirten Soylu, "Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilo gramlık ve 10 kilo gramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aş evlerinde de dağıtımlar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Bu yılki kurban vekalet bedelinin, yurt içi için 850 TL, yurt dışı için ise 735 TL olarak belirlendiğini ifade eden Şube Başkanı Soylu, "Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar, bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılay şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay posta çeki hesabını, mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekalet sahipleri, 4 taksit imkanından da yararlanabilecekler” diye konuştu.