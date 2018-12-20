Kızılay'dan Malatya'ya dev yatırım

Malatya'da yıllardır önce yapılan ancak atıl bir şekilde bekleyen Vagon Onarım Fabrikası'nın yerine, Türk Kızılayı tarafından lojistik üssü kurulacak. 20 milyon dolarlık yatırım ile bin 500 kişiye istihdam da sağlanacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 28 Mayıs 2018'de ihalesi yapılan Vagon Onarım Fabrikası'nın (VOF) satış ihalesinin sonucu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan sonuç ilanında 650 bin TL teklif veren Türk Kızılay Derneği'nin teklifinin uygun görüldüğü açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, “Bildiğiniz üzere bundan 7 ay kadar önce Vagon Onarım Fabrikası için Türk Kızılayı olarak bir harekette bulunmuştuk. Siyasilerimiz desteği ile Vagon Onarım Fabrikası ihale sürecine çıktı. Bu ihale sonucunda da Sayın Cumhurbaşkanımız bugün itibari ile de Resmi Gazete'de yayınlatarak onaylanmış bulunuyor bu ihaleyi. Allah izin verirse bu fabrikayı Kızılay'ın lojistik çalışmaları doğrultusunda başlayacağız. Genel Başkanımız Yemende insani yardım çalışmaları doğrultusunda bulunduğu için hali hazırda çalışma yapamamıştır hali hazırda. Ama onların bu katkı ve destekleri sayesinde burayı almış bulunuyoruz. İnşallah Türk Kızılayı'na kazandırdık” dedi.

20 milyon dolarlık yatırım planlandığını ifade eden Yalçın, "Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 20 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Bu yatırım çerçevesinde burada bir konteyner üreten bir fabrika bulunmakta. Bu sadece çadır yerine geçebilecek konteyner değil aynı zamanda mescit, okul, derslik gibi farklı alanlarda hizmet verebilecek konteyner üretilecek. Bu üretim sadece yurt içine değil yurt dışına da üretilecek. Bu ürünleri uluslararası Kızılay örgütleri ile beraber Birleşmiş Milletlere de bu ürünleri ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu sayede de Malatya'yı kayısıdan başka bir ürün daha ihraç haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Yalçın, "Burada yaklaşık bin 500 kişi çalışacak ama bunun dışında biliyorsunuz yan sanayi ürünleri ile ilgili ihtiyaçlarımız olacak lojistik alanında ihtiyaçlarımız olacak bu sadece bizim fabrikamız olarak düşünmemek lazım Malatya'ya yan ürünler anlamında da çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreç Türk Kızılayı'na sözleşmenin akdedilmesi ve bunun artık geçerli hale getirilmesi için projelendirilmesi aşamasına geçilecek. Projelendirildikten sonra en yakın zamanda inşaatı güçlendirme ve yeni inşaat çalışmaları başlayacak. 2019 yılında inşallah başlayacağız" diye konuştu.