Kızılay'ın kan bağış çağrısına emniyetten destek

“Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var” sloganı ile düzenlenen Türk Kızılayı'nın kan bağış çağrısına Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden destek geldi.

Bu kapsamda Kızılay Malatya Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak kan bağış kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kampanyada Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve emniyet personelleri kan bağışında bulundu.

Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak bütün birimlerimizin katkı ve destekleri ile güzel bir kampanya ortaya çıktı. Bir kanın bir can kurtardığından hareketle bizler polis teşkilatı olarak asli görevlerimizin dışında ayrıca gönüllü olarak bu konuda da kendimize bir görev arz ettik. Özellikle kan bağışının kış aylarında düşmesinden dolayı Kızılay'ımızın bu bağış kampanyasına bir nebze olsun destek vermek istedik” ifadelerini kullandı.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise, kan bağışından dolayı emniyet teşkilatına teşekkür ederek, “Bu kan bağışının bütün kurumlara örnek olacağını düşünüyoruz. Emniyet teşkilatımız bugüne kadar hep yanımızdaydı, belki insanlar onları sadece suç önleyici faaliyetler yaptıklarını biliyorlar ama burada hayat ta kurtarıyorlar hayatın her alanında var olduklarını gösteriyorlar” dedi.

Malatya'da kan stokunda kış aylarında bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran Yalçın, “Emniyet gibi kurumlarımızın bu şekilde destekleri ile inşallah kan stokunu kritik seviyeden daha üst noktaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş da, “Kan insan için hayati bir sıvı, yaşamın idam ettirilmesi için önem taşıyor. Biz ancak zor duruma düştüğümüzde başkalarının vermiş olduğu kanın ne kadar önemli olduğunun farkına varabiliyoruz. Onun için bu hayati konuda toplumsal olarak daha duyarlı olmalıyız. Türkiye2de kan ihtiyacı olan insanlara kan sağlama noktasında Kızılay teşkilatımız gerçekten üzerine düşen yapıyor. Ülkemiz genelinde kan dağıtımını sağlıyor. Malatya olarak da Malatya kan merkezinde duyarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Malatyalıların kan bağışı konusundaki ilgisi takdire şayan. Ben bu kampanyaya verdikleri desteklerden dolayı emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kan bağış kampanyasına Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve eşi, Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ve emniyet teşkilatı katıldı.