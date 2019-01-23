Kızılay'ın yapacağı yatırım alanında inceleme

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vagon Onarım Fabrikası'nda incelemede bulundu.

Gürkan, beraberinde başkan yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Serdal Ucuz ve Kızılay yetkilileri ile birlikte Türk Kızılayı tarafından Lojistik Üs ve Prefabrik Afet Konutu Üretim Merkezi olacak olan Malatya Vagon Onarım Fabrikası'nda incelemede bulundu.

Yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceği Vagon Onarım Fabrikası'nda incelemede bulunduktan sonra açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Malatya'nın kanayan yarası haline gelen Malatya Vagon Onarım Fabrikası'nın Türk Kızılay tarafından Prefabrik Afet Konutu Üretim Merkezi ve Lojistik Üs haline getirileceğini söyledi.

Uzun yıllardan beri atıl durumda olan Vagon Fabrikası'nın halen sağlam olduğunu ifade eden Gürkan, “Hakikaten Kızılay burada çok güzel çalışma başlatmış, buranın bir prefabrik bir yapı üretme merkezi olma noktasında, aynı zamanda Kızılay'ın lojistik depo merkezi olma noktasında Kızılay Genel Başkanımızın ve buradaki şubemizin ortak bir çalışması var. Biraz önce Kızılay Genel Başkanımız ile telefon ile yaptığımız görüşmelerde de değerli hemşerimiz Kerem Kınık Bey, Kızılay'ın buradaki yapacağı çalışma ile bize gerekli bilgileri aktardılar. Ayrıca birde müjde verdiler. Bugün itibari ile Özelleştirme İdaresi ile protokol yapılarak 495 dönümlük ve 50 dönümlük kapalı olan alanın Kızılay'a devrinin gerçekleştirileceği ve devrin gerçekleşmesinin hemen akabinde de buradaki teknik elemanlarımız ki bugünden itibaren çalışmalara başlamışlar. Buranın gerekli detay incelemeleri yapılıp ve işlevsel anlamda üretim yapılabilecek mekanizmaya uygun bir iş dizayn planı çıkartacaklar ve en kısa zamanda inşallah buranın Malatya'nın kanayan yarasının dinmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

Gürkan, Malatya Vagon Onarım Fabrikası'nın Türk Kızılayı tarafından lojistik üs ve prefabrik afet konutu üretim merkezi haline gelmesi için emek sarf eden milletvekillerine, Kızılay yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.