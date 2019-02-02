Kızıldaş, vatandaşlarla bir araya geldi

Beş yıl boyunca bize oy versin ya da vermesin Arguvan halkına, merkez ve kırsaldaki tüm mahallelere adil ve yüksek kalitede hizmet götürdük” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde yeniden Arguvan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Kızıldaş, Arguvan'da vatandaşlarla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, 5 yıllık hizmet sürecini anlatan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yeni dönemde yapacakları yeni hizmetlere ilişkin de detaylı bilgiler verdi.

İlk dönemin başlangıcında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanları ile yaptığı bir toplantıda, “Siz herkesin belediye başkanısınız, herkese adil ve eşit hizmet götüreceksiniz. Sadece CHP'ye oy verenlerin değil, herkesin belediye başkanı olacaksınız” dediğini hatırlatan Başkan Kızıldaş, “Biz genel başkanımızın bu talimatıyla yola çıktık. Bu düşünce doğrultusunda Arguvan'da hiç kimseyi ayırt etmeden bütün Arguvanlılara hizmet verdik. Bugün buradaki tablo zaten bunun en güzel örneğidir. Belediye Başkanı seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olduk” ifadelerine yer verdi.

Göreve başladığı dönemde Arguvan Belediyesi'nin sadece 6 aracı olduğunu belirten Mehmet Kızıldaş, “Adı, kendinden daha büyük büyük olan ilçemizin doğru-düzgün bir araç varlığı bile yoktu. Birçok beldenin araç gereç sayısı bizim belediyemizden daha fazlaydı. 2014 yılında cenazelerimiz traktör römorku ile taşınıyordu. Bu hepimizin ayıbıydı. Bugün ise garajlara sığmayan araçlarımız var. Bugün artık insanca yaşam koşulları oluşturan ve modern düzeyde hizmet veren bir belediye teşkilatı kurduk. Artık biz birçok belediyeye iş makinası gönderiyoruz. Bunlar kendiliğinden olmadı, durarak, oturarak olmadı; hep birlikte çalışarak oldu bu hizmetlerimiz” şeklinde konuştu.

“Arguvan'ın kaderini değiştirecek Müzik MYO kuracağız”

Arguvan'ı yerel hizmetler, fiziksel gelişme, mekansal düzenleme ve şehir-insan ilişkisi kapsamında daha fazla geliştirip, büyütme konusunda sürekli bir yenilikçi düşünce içinde olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Kızıldaş, bu doğrultuda çok önemli bir projeyi hayata geçirme hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Bu projenin, müzik, türkü ve müzisyen kaynağı olan Arguvan'ın sanatsal birikimini akademik bir düzeye yükseltecek olan Arguvan Müzik Meslek Yüksekokulu olduğunu söyleyen Kızıldaş, bu projenin Arguvan'ın kaderini değiştirecek denli öneme sahip olduğunu kaydetti.

Arguvan Müzik Meslek Yüksekokulu'nun kuruluş çabalarına ilişkin bilgi veren Kızıldaş, gelinen aşamayı anlatarak, “Arguvan'ın kaderini değiştirecek bir projenin daha peşindeyiz. Malatya'nın birçok ilçesinde olmasına rağmen Arguvan'da olmayan Meslek Yüksekokulu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu birçok arkadaşımız bilir. Bilgisi olmayanlara da yine duyurmak isterim. 1.5 yıl önce, sadece Malatya'nın değil unvanı ve organ nakli alanındaki büyük hizmetleri ülke sınırlarını aşan onurumuz ve gururumuz sevgili Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ile birlikte bu çalışmayı başlattık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden, İstanbul Marmara Üniversitesi'nden ayrıca İnönü Üniversitemizdeki hocalarımız ile birlikte Arguvan'da üç günlük bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayın sonucunu rapor ettik ve İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek kendilerine sunduk. Rektörümüz de bu çalışmalara sıcak baktığını, olumlu yaklaştığını ve mutlaka Arguvan'a müzik alanında bir Müzik Meslek Yüksekokulunun kurulması konusunda elinden gelen bütün çabayı sarf edeceğini söyledi.”

Bu okulu tercih edecek olan öğrencilere burs sağlanabilmesi için Arguvanlı doktorlar ile bir toplantı yaptıklarını da kaydeden Kızıldaş, “Doktorlar ile yaptığımız Buluşmada ise Arguvanımızın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Diyabet Vakfı Başkanı sayın Prof. Dr. Temel Yılmaz da İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ‘Arguvanlı Doktorlar' olarak Arguvan'da kurulacak Meslek Yüksekokuluna gelecek her öğrenciye burs vereceğiz sözünü verdiler” ifadelerini kullandı.

Hizmet için mücadele ettiklerini ve dedikodu ile uğraşacak zamanlarının olmadığını vurgulayan Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, “Arguvan perişansa hepimiz perişanız, Arguvan mutluysa hepimiz mutluyuz. Bizim derdimiz partisi, inancı, düşüncesi, etnik kökeni değil hep birlikte mutlu olalım. Hepimizin yüzü gülsün hepimize hizmet gelsin. Bu düşünce ile buraya geldik. Bundan sonrada bu düşünce ile devam edeceğiz. Hayatım boyunca hep toplumsal sorumluluk duyarlılığı ile yaşadım, hep topluma hizmet ettim. Bireysel menfaatlere ve kişisel çıkarlara hizmet etmedim. Bizim için bireylerin kişilerin menfaati değil bütün Arguvanlıların menfaati önemlidir. Çünkü biz insan odaklı siyaset yapıyoruz. İnsanı merkeze koyuyoruz. Onun içinde bireysel menfaatleri yerine gelmediği için başka partilere gidenler, başka yere savrulanların hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Sizler bize yetersiniz. Çünkü sizler ve bizler onurumuz ve gururumuz ile Arguvan'a, Arguvanlılara hizmet edeceğiz” diye konuştu.