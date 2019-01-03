KOBİ'lere yönelik mali destek programı açıklandı

Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla ‘Endüstriyel Gelişim' Mali Destek Programını başlattı.

31 Aralık 2018 itibariyle başlayan programla ilgili açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajans (FKA) Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesin hedeflendiğini söyledi. Bunun yanı sıra mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yetenekleri ile üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılmasının da amaçlandığını ifade eden Yoğunlu, program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen miktarın ise 16 milyon TL olduğunu söyledi.

Desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 32 Milyon TL'lik yatırımın gerçekleştirilmesini öngördüklerini kaydeden Yoğunlu, her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarının ise asgari 100 bin TL, azami ise 800 bin TL olabileceğini dile getirdi.

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programının TRB1 Bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak programlara başvuru kabulünün 07 Ocak- 22 Mart 2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere ise kurumun resmi internet sitesi olan www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.