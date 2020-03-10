Koca Vaiz Baba Türbesinde restorasyon çalışması başladı

Battalgazi ilçesinin Eskimalatya mahallesinde bulunan ve vatandaşlar tarafından ‘Korku ocağı' olarak ta bilinen ‘Koca Vaiz Baba Türbesi'nde ki restorasyon çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu ve çevre düzenlemesi için 2016 yılında ihaleye sunulan ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle restorasyonu yarım kalan Koca Vaiz Baba Türbesi'deki restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Koca Vaiz Baba Türbesi başta olmak üzere Eskimalatya'da ki tarihi mekanları Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in girişimleri ile türbedeki çalışmaların belirtilen tarihten önce başladığını aktaran Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener, “3 yıl önce burası yıkıldığında 6 ay yada 1 yıl içinde yapılacağı söylenmişti. Ama bu zaman kadar yapılmadı. Bu türbenin yanında mescit vardı. Mescidi aslına uygun yapmak için mescidi kaldırdılar ve altında büyük odalar çıktı. Odalarda 4 metre derinliğe indiler ve odalarda tandırlar çıkmaya başladı. Çalışmalar devam ederken Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapılan bu çalışmaları durdurdu. Biz daha sonra Vakıflar Bölge Müdürümüz ile görüştük. Yeniden bir çalışma olmadı. 24 Ocak'taki depremin ardından tarihi mekanları incelemek üzere Vakıflar Genel Müdürümüz ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte Eskimalatya'ya geldiler. Belediye Başkanımız Osman Güder'in girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürümüze Vaiz Baba Türbesi'ni de gösterdik. Müdürümüzün vermiş olduğu talimatla Vaiz Baba türbesindeki çalışmalar başladı. Müdürümüze Vaiz Baba türbesinin yanında Ahmet Turan türbemizin olduğunu ve bu türbemizin de aslına uygun restore edilmesi gerektiğini söyledik. Bu türbemizde de çalışmalar başladı. 15 Nisan'da bu çalışmaların başlanacağı söylenmişti ama daha söylenen zaman gelmeden minarenin çalışmaları başlarken, en kısa süre içinde de türbenin tadilatına başlanacağını öğrendik. Burada emeği geçen Vakıflar Genel Müdürümüze, Vakıflar Malatya Bölge Müdürümüze ve Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder'e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.