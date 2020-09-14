İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Malatya’da tartıştığı eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da tartıştığı eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi TOKİ konutları mevkiindeki evinde eşi Döndü G. (30) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan A.G. (34), mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, A.G.'yi suç aleti ile yakalayarak gözaltına aldı.


Hastanede tedavi altına alınan 30 yaşındaki Döndü G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.