Kocası tarafından öldürülen kadın polis, Malatya'da defnedildi

Kırşehir'de kendisi gibi polis olan eşi tarafından sokak ortasında öldürülen polis memuru Aslı Yılmaz (33) memleketi Malatya'da gözyaşları arasında defnedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Memleketi Malatya'ya getirilen polis memuru Aslı Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü. 1 çocuk annesi Aslı Yılmaz için düzenlenen cenaze namazına ise sevenleri ve Malatya protokolü katıldı.

Koca kurbanı olan polis memuru Aslı Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi polis mangası eşliğinde cenaze namazına getirilirken, törene Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile kurum amirleri ve yakınları katıldı.

Annesini uzun süre önce kaybeden polis memuru Yılmaz'ın babası Cafer Çitil ile kardeşleri cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Aslı Yılmaz'ın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Olayın geçmişi

Kırşehir'de yaşanan olanda polis memuru Hüseyin Yılmaz (33), boşanmak üzere olduğu eşi meslektaşı Aslı Yılmaz ile konuşmak için Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin Yılmaz yanında bulunan tabancasıyla eşi Aslı Yılmaz'a kurşun yağdırdı ve daha sonra aynı tabanca ile intihar etti.