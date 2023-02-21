İhlas Haber Ajansı

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Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buz dağına döndü

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu Malatya’da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.


6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya'da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4'üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.


Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.

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