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Komşuların kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Malatya’da komşular arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rubailer Sokak'ta ikamet eden iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada L.Ç. (56) silahla açılan ateş sonucu, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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