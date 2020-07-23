Komutan Pehlivan'dan veda ziyareti

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Jandarma Komutanı olarak görev yaptıktan sonra Hatay'a ataması yapılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Halil Pehlivan, Kaymakam Hulusi Teke'ye veda ziyaretinde bulundu.

Teğmen Halil Pehlivan'ı makamında kabul eden Kaymakam Hulusi Teke, Akçadağ'da görev yaptığı sürece fedakarca çalışmalarından dolayı Pehlivan'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Teke, çalışmalarından dolayı Teğmen Halil Pehlivan'a başarı belgesi ve plaket takdim etti.