Konak Mahallesinde sulama kanalı sorunu

Başkan Fikret Çiçek, suyu çiftçiye ulaştırmada sorunlar yaşadıklarını aktararak , “Suyun çok olması bizim için avantaj yalnız suyun çiftçiye ulaşmasındaki en büyük sıkıntımız kanallarımızın bozuk olması. Bu kanallarımızın tamirini de bizim kooperatifin genel bütçesinden karşılayamıyoruz. Çünkü gelirimiz az ancak çalıştığımız işçilerin maaşlarını zor ödüyoruz. Ondan dolayı belediyelerimizden yardım istiyoruz. MASKİ' nin kanallarımızın yapılmasında bizlere biraz yardımcı olmasını istiyoruz. Bunun yanında pompa ile bastığımız bir sulama kanalımız var. Elektrik borcumuzdan dolayı pompayı çalıştıramıyoruz. Buradan da belediyelerden bazı yerlerden bazı imkanlarını bize sunsalar vatandaşımıza daha faydalı olmaya çalışırız” diye konuştu.