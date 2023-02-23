İhlas Haber Ajansı

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Konteyner kentte ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da Van Valiliğinin koordinesinde Beydağı konteyner kentinde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da Van Valiliğinin koordinesinde Beydağı konteyner kentinde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ders başı yaptı.


Deprem bölgesi Malatya'da hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, Beydağı konteyner kentindeki Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle ders başı yaptı.


İlk ders zili ile birlikte eğitim kaldığı yerden devam ederken, büyük ilgi gösteren öğrenciler ise sınıfları doldurdu.

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