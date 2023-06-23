Konteynerde kalan depremzedeye siber suç uyarısı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve şuurlandırma faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesindeki çalışmaları sürdürüyor. Çarmuzu Mahallesi'ndeki konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret eden polis ekipleri bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyarette el broşürleri dağıtan ekipler vatandaşların yaklaşın kurban bayramını kutladı.