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Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2 ölü

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra, geçtiği karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra, geçtiği karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, 07.00 sıralarında Malatya-Sivas Karayolu Arguvan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan Günay Günay (44) idaresindeki 44 LS 299 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra geçtiği karşı şeritten gelen B.G. (36) yönetimindeki 44 ADA 890 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil hurdaya dönerken, sürücü Günay Günay ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibinin sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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