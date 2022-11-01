Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.10 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Enes K . idaresindeki 44 BS 775 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücünün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.