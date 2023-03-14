Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak savruldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet H.A. (35) idaresindeki 34 CRD 946 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra savruldu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte A.A. (69), Z.A. (1), S.A. (25) ve M.E.A. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülkerim Akyüz (69) ile Züleyha Akyüz (1) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.