Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonet yan yattı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 44 ABL 696 plakalı kamyonet, Erkenek Mahallesi'nde kontrolden çıkıp takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücü ile birlikte B.T. ve Ş.K. de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Y. ile B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.