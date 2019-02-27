Kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı mevkisisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Ç. yönetimindeki 38 TP 609 plakalı minibüs, Suçatı mevkisinde kontrolden çıkarak Gül Deresi'ne devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya 1 araç ve 3 personel ile müdahale etti. Ekipler kaza sonrası minibüste sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Ç.'yi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.