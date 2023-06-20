İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametine seyir halinde olan H.E. (23) idaresindeki 27 AIK 240 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte A.K. (25) yaralandı. Yaralılardan H.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.