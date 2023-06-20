Kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametine seyir halinde olan H.E. (23) idaresindeki 27 AIK 240 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte A.K. (25) yaralandı. Yaralılardan H.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.