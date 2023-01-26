Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldı: 1 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araçların arasında daldı. Kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken 1 kişi de yaralandı.

Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş sokakta 08.30'da meydana gelen kazada R.Z. yönetimindeki 44 AAS 096 plakalı Skoda marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 44 BS 212, 44 DB 062 ile 44 HH 334 plakalı araçlara çarptı. Kazada kaldırıma savrulan otomobilin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.