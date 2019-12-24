Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Malatya'da takla atarak şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya-Sivas kara yolu Sütlüce Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada S.D. yönetimindeki 44 AAY 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 3 yaralıya müdahale edilirken, araç içerisinde sıkışan bir yaralı da itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.