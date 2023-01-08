İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya - Adana karayolu Doğanşehir İlçesi Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.G. (53) idaresindeki 44 ACU 319 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.G. (27) ile A.G. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.