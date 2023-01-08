Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya - Adana karayolu Doğanşehir İlçesi Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.G. (53) idaresindeki 44 ACU 319 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.G. (27) ile A.G. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.