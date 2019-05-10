Konukevi kadınları el emeği sergisi açıldı

Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs Anneler gününe özel Malatya Park Alış Veriş Merkezinde Konuk Evinde kalan kadınlar tarafından yapılan el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, HİMYAÇ-DER Başkanı Ayşe Ece Budan, Kadın Konukevi Müdüresi Sıtkiye Baran ve Kadın Konuk evi çalışanları birlikte kesti.

Serginin açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, “Kadın Konuk Evinde kalan kadınlarımızın yaptıkları el emeği, göz nuru ürünlerin sergisinin açılışı için bulunuyoruz. Hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarımızın 12 Mayıs Anneler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da sergide bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı açılışın ardından sergiyi gezerek el emeği eserleri incelediler.