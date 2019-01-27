Konut mağdurları yetkililerden yardım istiyor

Malatya'da 8 yıl önce parasını ödedikleri halede evleri teslim alamadıklarını öne süren konut mağdurları, eylem yaparak yetkililerden yardım istiyor.

Malatya Soykan meydanında toplanan mağdurlar, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan özel bir site inşaatı için 8 yıl önce ödeme yaptıklarını ancak bir türlü evlerinin kendilerine teslim edilmediğini söylediler.

Ev hayali kuran 300'e yakın kişinin şirkete çeşitli miktarlarda ödeme yaptığını ancak aradan geçen süre zarfında evlerin kendilerine teslim edilmediğini ileri süren vatandaşlar, eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Konut mağdurlarından Gönül Karabulut Arat, 2011 yılından beri mağdur edildiklerini söyleyerek, “ 3 yıl önce şirkete bir kayyum atandı, yeni bir şirketle anlaştı. Yeni şirket yetkilileri bizleri toplayarak 48 ay içerisinde bu projeyi bitireceğini söyledi. Ama bu süreç içerisinde 32 ay geçti, ama yeni şirket ne yaptı eski tabelayı çıkardı, yerine kendi isimi koydu. Mağdurlar olarak bizlerin telefon numaralarım şirket tarafından engellendiği için kendileriyle görüşme yapamıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bizler 8 yıldır mağdur ediliyoruz, tam 300'e yakın bunları dört kişi olarak hesaplarsak toplam bin 200 kişi mağdur edildik. Bizlere yardım edin” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasından sonra gurup meydandan ayrıldı.