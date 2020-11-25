Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de binalara yapı kimlik numaraları verilecek.

Malatya Belediyesi eski başkan yardımcılarından Yapı Denetimler Birliği Malatya Şube Temsilcisi İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, yapıların depremden zarar görmesi nedeniyle binalara yapı kimlik verilmesi konusunda bakanlığın çalışma başlattığını bildirdi. Sevim, yapılara kimlik numaraları verilmesi çalışmasını desteklediklerini söyledi.

Sevim, yapılan çalışmanın önemli ve gerekli olduğuna dikkat çekerek, “Binalara yapı kimlik numaraları verilerek binaların takip edilmesi lazım. Binalar, konumuna ve şekline göre değerlendirilir. Şu anda kullandığımız bir asansörün bile 6 ayda bir bakım ve onarımı yapılır, araç sahipleri bile araçlarını muayeneden geçiriyor. Yapılarımız da yine aynı bu şekilde gözden geçirilmelidir. Bunları iki kategoride değerlendirmemiz lazım. Birincisi yapının yapılış teknik ve teknolojisi, yani kullanılan malzemeler ve hangi yılların deprem yönetmeliği kullanılmışsa ona göre takip ve analizi yapılarak, yapı kimliği verilmesi lazım. Ayrıyeten bir de yapılarda tamamen kritik kat dediğimiz zemin ve bodrum katları hepsi tek tek elden geçirilerek, daha sonra bunlara bir müdahale olup olmadığı tespit edilmeli. Müdahale olmuş ise bunları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmemiz lazım. Bunun için de belediyeler de yerel yönetimler de bize yardımcı olmaları lazım. Tüm binalardaki kolon ve kiriş hangilerinin olduğu, deprem sonrasında bunlara herhangi bir zarar gelip gelmediği bunlarla ilgili darbe ve herhangi bir şey olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Belediyelerin bu hususta denetlemeyi yapacak, kurum ve kuruluşlara veya kişilere yardımcı olmaları lazım” dedi.

Yapılara kimlik numarası verilecek olmasının önemli bir çalışma olduğuna işaret eden Sevim, “Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuda İzmir depreminden sonra yapılara kimlik verilmesi konusunda çalışma başlattı. Tüm yapıların gözden geçirilerek eksiklikleri nelerdir, kolon ve kirişlerde bir eksiklik var mıdır, yapıldığı yılla ilgili olarak o yönetmeliğe göre yapılmış mı yapı kimlik belgesinde bunlar belli olacak” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimler, kentsel dönüşümü hızlandırabilir”

Sevim, kentsel dönüşümün de önemine temas ederek, "Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde vatandaşların hak kayıplarına maruz olmaması için titizlik gösterilmeli. Daha önceki hak ve hukukları neyse kentsel dönüşüm yapıldıktan sonra yapı nizam hakkı verildiği takdirde kentsel dönüşüm daha hızlanır. Bunlarla ilgili harç ve muafiyetler ilgili bakanlık tarafından verilmiş hakları belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz uygularsa kentsel dönüşümün hızlanacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.