Konutta 'Bahar' hareketliliği bekleniyor

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Konut satışları bugüne kadar büyük bir durgunluk yaşamakta ancak ilkbaharın gelmesiyle sezonun açılacağına düşünüyoruz” dedi.

Özgül, Yerel seçimlerin geride kaldığını ve artık önümüze bakma zamanı geldiğini baharın gelişiyle birlikte sektörün hareketleneceği belirterek, ”Konut satışları bugüne kadar büyük bir durgunluk yaşamakta ancak ilkbaharın gelmesiyle sezonun açılacağına düşünüyoruz. Burada hükümetin acilen alması gereken önlemler var bunların başında faiz oranlarının acilen düşürmesi gerekiyor ev ihtiyacı olan vatandaşlarımızın nakit parası olanların tam ev almanın zamanı diyoruz. Çünkü sezonun açılmasıyla eğer faizler de düşerse vatandaşlarımızın ev almasını tavsiye ediyorum. Vatandaşı faizden dolardan caydırarak konuta yönlendirilmesi gerekiyor. Burada maliye bakanımızın alması gereken bazı konular konut olan bir kişi yılda 2 ve ya 3 bin TL emlak vergisi ödüyor veya da bir tapu satışında 10 bin lira alıp satış harcı öderken ama diğer yanda parasını dolar veya faize yatıran bir kişinin herhangi bir ödeme yapmıyor. Bunlarda da vergi alınırsa caydırıcı olur dövize değil de konuta yatırım yapar Bu konu üzerine mutlaka durulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşların bunda sonra ev alırken mutlaka emlakçının mesleki yeterlilik belgesi olup olmadığını bakmalarını da ifade eden Özgül, “Bundan sonra artık Ticaret İl Müdürlüğünün yetkilendirdiği emlakçılar bu sektörde hizmet verecek vatandaşlarımız konut alım satımlarında gidecekleri emlakçının mesleki yeterlik belgesinin olup olmadığını mutlaka baksınlar mesleki yeterlilik belgesi olmayan emlakçılarla alışveriş yapmasınlar” diye konuştu.