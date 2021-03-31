Koordinasyon toplantılarının 7. durağı Yazıhan oldu

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın yedincisi, Yazıhan İlçesi'nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gürkan'ın yanı sıra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

“Büyükşehir belediyemizle uyum içerisinde çalışıyoruz”

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın açılışında konuşan Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtip, “İki yıl içerisinde ilçemizde altyapı ve üstyapı noktasında çok büyük çalışmalara imza atıldı. Yapılan bu çalışmalar sizin koordinasyonunuzda gerçekleştiriliyor. Biz Yazıhan'da birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Yazıhan ilçemizin 618 kilometre kare alanımız, 33 mahallemiz ve mezramız bulunmakta. Hiçbir mahallemizi, mezramızı, insanımızı ötekileştirmeden Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte herkese aynı yakınlıkta ve mesafede olduk. Her yerde ihtiyaçlar var bizlerde bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Yazıhan ilçemiz tarım arazilerinin suya kavuşması ile birlikte birçok tarım ürününün yetiştiği bir alan haline geldi. Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyor” dedi.

“Toplantımız hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

Muhtarlar Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan AK Parti İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, “Muhtarlar koordinasyon toplantımız için Yazıhan ilçemizdeyiz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yatırımları ve planlanan projeleri burada istişare edeceğiz. Ayrıca bu toplantıda muhtarlarımızın görüş, öneri ve isteklerini alacağız” şeklinde konuştu.

“Gönlü aşk olanın şehri gülistan olur”

En büyük hizmetin birlik ve beraberliğin sağlandığı bu koordinasyon toplantılarının olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Biz el birliği ile birbirimize destek vererek birbirimize destek olacağız. Muhtarların fikir ve düşünceleri bizim için önemlidir, manidardır, anlamlıdır. Bizler de şehri inşa ederken Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin dediği gibi, insan şehri inşa ederken taşın toprağın arasında kendini inşa eder diyor. Gönlü taş olanın şehri taş olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur diyor. Bizlerin gönlü aşk ile dolu insanı sevme aşkı ile dolu. Yarının gençlerine, evlatlarımıza aydınlık bir Türkiye bırakabilirsek, barış ve huzur içerisinde bir şehir ihdas edebilirsek en büyük şerefi biz elde etmiş oluruz. Birlik ve beraberlik olursa yapılmayacak hizmet yoktur. Mevlana Hazretleri diyor ki, ‘Olmayacak işler ola sizler Cenab-ı Allah'a yalvarasınız, Cenab-ı Allah o işleri yapa siz seyredesiniz' Malatya şehri huzurlu bir şehir. Yardımlaşma, kaynaşma en üst seviyede. Birlik, beraberlik içerisinde olalım Allah işlerimizi kolaylaştırır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizin üzerinde hizmet ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz hizmetler Malatya'nın geleceğine ışık tutacak, yön verecek hizmetlerdir. Deprem ve Pandemi gibi büyük sorunların olduğu bir dönemde bile hizmetlerimizde herhangi bir aksama olmadı. Çalışmanın, gayret etmenin adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak diyoruz. Yönetim anlayışımızda şemsiyemiz gökyüzüdür. Nasıl ki havadan isteyen istediği gibi faydalanıyorsa, penceresini kapatmayan güneşten nasıl faydalanıyorsa bizim hizmet anlayışımız ve bakış açımız aynı düstur üzerine olmalıdır” dedi.