Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kazaya neden oldu

Malatya'da yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu trafik bölge müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinde gelen B.G. idaresindeki Renault marka 06 D 0021 plakalı otomobil, önünde seyir eden M.K. yönetimindeki Fiat marka 44 ACD 875 plakalı hafif ticari aracın köpeğe çarpmamak için yapmış olduğu manevra sonrasında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak dururken, araç sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.