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Korona bu maçı kaybedecek paylaşımı

TFF 3.

Lig 3.Grup takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde antrenmanlarına devam ediyor.


Kulüp hesabından yapılan paylaşımda 'Korona bu maçı kaybedecek' ifadelerine yer verildi.


Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular, olası lig başlangıca için hazırlıklarını sürdürüyor.


Antrenmanlarını video konferans yoluyla toplu olarak yapan turuncu yeşilliler, kulüp tarafından yayınlanan bir mesajı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu paylaşıma destek oldular.


'Korona bu maçı kaybedecek' paylaşımına inandıklarını dile getiren futbolcular takım birbirlerine de mesaj verdiler.


Video konferans yöntemiyle takımla iletişim kuran Teknik Direktör Alaattin Gülerce'nin de bu paylaşımdan esinlenerek takıma seslendiği belirtildi.

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