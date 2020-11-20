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Korona denetimleri arttırıldı

Malatya’da korona denetimleri arttırıldı.

Malatya'da korona denetimleri arttırıldı. Polis tarafından yapılan denetimlerde sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen 70 kişiye ceza kesildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler devam ediyor.


Covid-19 temaslısı olmasından dolayı yurda 223 vatandaş yerleştirildi. 176 vatandaş taburcu oldu. Şuan da yurtta 47 vatandaş karantina altında bulunuyor.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) temaslısı olmasından dolayı izolasyon zorunluluğunu ihlal eden 321 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi.


Covid-19 kapsamında sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen 70 vatandaşa idari işlem yapılarak toplam 63 bin TL para cezası uygulandı.

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