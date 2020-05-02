Korona hastasından sağlık çalışanlarına videolu teşekkür

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören hasta, cep telefonu ile çektiği video ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Malatya'daki pandemi hastanelerinden biri olan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 gündür korona virüs (Covid-19) teşhisi ile tedavi gören Süleyman Levent isimli hasta, cep telefonu ile bir video çekerek tedavi sürecinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti. Sosyal medyadan çektiği videoyu paylaşan Levent, “Şu anda 19 göndür hastanedeyim. Bu süreçte benim iyileşmem için hizmet eden, başta doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Çektiği videoda vatandaşlara da çağrıda bulunan Levent, “Virüsün yayılmasını önlemek için lütfen hastaneden korkmayalım, tüm neticeler bu hastalığı hastanede biteceğini, doktorların hemşirelerin hastane çalışanlarının çok iyi davrandıklarını belirtmek isterim. Yaklaşık 20 gündür beni bir baba, bir amca, bir dede, bir dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hepsine sağlık afiyet ve ailesiyle huzurlu bir yaşam temenni ediyorum” diye konuştu.