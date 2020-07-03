Korona salgınında vatandaşlara psikodestek

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, bu süreçten etkilenen vatandaşlara da psikolojik destek veriliyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Polikliniğinde yer alan Psikodestek birimi ile süreçten etkilenen vatandaşlara her türlü destek veriliyor.

Daha önce de 24 Ocak'ta yaşanan Sivrice depremi sonrası hizmet vermeye başlayan Deprem Polikliniğinin, pandemi süreci ile birlikte virüsten etkilenen vatandaşlara hizmet vermeye başladığı belirtildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanı sıra Göztepe Ruh ve Toplum Sağlığı ile Fırat Semt Polikliniğinde hizmet veren birimde, özellikle virüse yakalanan ve bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara destek veriliyor.

Psikodestek birimi sorumlusu Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları uzmanı Dr. Özgür Aytaş, vatandaşların istediklerinde birebir yada telefon yolu ile kendilerine ulaşma imkanı olduğunu belirterek, hastalara destek verdiklerini söyledi.

Hastaneleri dışında Göztepe Ruh ve Toplum Sağlığı Merkezi ile Fırat Semt Polikliniğinde de hastanelere destek verdiklerini ifade eden Aytaş, “Vatandaşlarımız telefonla da aradıklarında kendileri ile görüşecek konunun uzmanları her zaman hazır” dedi.

Virüs salgını ile ilgili rahatsızlıkların yanı sıra normal psikiyatri vakalarına da hastanede baktıklarını dile getiren Uzm. Dr. Aytaş, evlerinden çıkamayan hastalara da evde bakım birimi aracılığı ile ulaşıldığını ve gerekli tetkik ve tedavilerinin yapıldığını ifade etti.

Şuanda normalleşme sürecinin başlaması ile hem pandemi hem de diğer psikiyatri hastalarına bakmaya devam ettiklerini belirten Aytaş, “Pandemi sürecinde en büyük isteğimiz Sağlık Bakanlığımızın da açıklamalarına uygun davranılması. Karşımızda bir risk, tehlike söz konusuyken, hiçbir şey yok gibi davranılmasını zaten beklemiyoruz. Bu normalleşme sürecinde de önlemlerimizi çok iyi alırsak, maskemizi takar, sosyal mesafeye dikkat edip el temizliğine de önem verirsek bu hastalığın yayılım hızını azaltabiliriz. Şuanda aşı çalışmaları da sürüyor. Virüse karşı bilinçlendirmeler de artınca vaka sayılarımızda azalma yaşanacaktır. Bakanlığımızın açıkladığı 14 kuralına dikkat etmemiz çok önemli, mutlaka kurallara uyalım” diye konuştu.

Covid-19'un bulaşma riskinin ağız, göz ve elden olduğunu anımsatan Aytaş, süreçle ilgili de vatandaşları tavsiyelerde bulunan Aytaş, "Yıpratıcı bir süreçten geçiliyor. Bir takım izolasyon zorunluluğu, dışarı çıkamamalar gibi önlemler dolayısıyla bizi bunaltıyor ve daraltıyor olabilir. Sıkıntılı bir sürecin psikiyatrik olarak etkilediğinin farkındayız. Eğer bu durumla baş edilemeyeceğini düşüyorlarsa örneğin uyku, beslenme gibi bazı şikayetler gibi ciddi problemler yaşanıyorsa mutlaka uzman desteği alınmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.