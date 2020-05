Korona virüs fide satışlarını da düşürdü

Malatya'nın Darende İlçesinde sebze fidesi satan Ömer Kodaman, her yıl bu mevsimde yüz binlerce fide satışı yaparken bu sezon korona virüs salgınından dolayı satışların on binleri bulmadığını söyledi. Yaklaşık on yıldır fide satış işi yaptığını belirten Kodaman, “Fideleri Mersin bölgesinden getiriyoruz. Bu seneki satışlarımız virüs dolayısı ile çok düşük. Sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafe kuralları nedeniyle köylü vatandaşlar ilçe merkezine gelemiyor. Dolayısı ile işler çok durgun” ifadelerini kullandı. Alınan önlemlerle Covid-19 salgınında iyileştirmeye doğru gitmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde düzeleceğini umut ettiklerini dile getiren Kodaman, "Darende olarak son yıllarda sebzede yerli üretime ilgi oldukça fazla. Ama bu sene hesaplar tutmadı. İnşallah bunu da atlatırız. Darende'de vatandaşların yerli üretime yönelmesi dışa bağımlılığı azaltıyor. Vatandaşlar yerli üretimle doğal ve organik ürün tüketiyor. Böylesi insan sağlığına daha faydalı" diye konuştu.

Darende ilçesinde domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, kavun ve karpuz fidelerinin en çok satılan fideler olduğu kaydedildi.