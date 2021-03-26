Korona virüs ile mücadelede 1 yıllık verileri açıkladılar

Hastanede 1 yılda korona virüsten vefat eden en genç hasta 2 yaşındaki bir bebek olurken, en yaşlı hasta ise 102 yaşındaki bir vatandaş oldu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüsün Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayından bu yana hastalıkla mücadelenin üzerinden bir yıl geçti. Malatya'da da ilk vakanın görüldüğü 25 2020 tarihinden bu yana tam 1 yıl geride kaldı. Korona virüs ile mücadele ve tedavide etkin rol alan Turgut Özal Tıp Merkezi, 1 yıllık verileri açıkladı. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur tarafından paylaşılan bilgilere göre, hastanedeki Covid-19 polikliniğine 24 bin 236 kişi, Acil Servise ise 18 bin 886 olmak üzere toplam 43 bin 108 kişi Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Turgut Özal Tıp Merkezinin bölgede ayrıca Covid-19 test merkezi olarak da görev aldığını ifade eden Beytur, mutasyonlu virüs testlerinin de sadece hastanelerinde yapıldığını dile getirdi. Şu ana kadar toplam 274 bin 602 PCR testi yapıldığını aktaran Beytur, Covid-19 tanısıyla yatışı yapılan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı konusunda da bilgi verdi.

Hastanelerinde yatan hastaların yüzde 60,9'unun erkek, yüzde 39,1'inin ise kadın olduğu ifade eden Beytur, hasta yaş ortalamasının 54,1, yoğun bakım yatan hasta yaş ortalamasının 62,3, yatan hasta yaş ortalamasının ise 51,6 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda yatış ortalamasının 7,2 gün olduğunu da ifade eden Başhekim Beytur, pandemi servisinde yatış ortalamasının 5,7 gün olduğunu aktardı. Bu oranın yetişkin hastalarda 6,1 gün, çocuk hastalarda ise 6,8 gün olduğunu da ifade eden Beytur, korona virüs nedeniyle vefat eden hastaların yüzde 65,7'sinin erkek olduğunu dile getirdi. Vefat edenlerin yüzde 34.3'nün kadın olduğunu belirten Beytur, vefatlarda erkek hastaların ortalama yaşının 72, kadın hastaların ise 71 olduğunu kaydetti.

Hastanelerinde korona virüs tedavisi görürken vefat eden en genç hastanın 2 yaşında, en yaşı hastanın 101 yaşında olduğunu da açıklayan Beytur, virüsle enfekte olan sağlık çalışanı sayısını da dile getirdi. Beytur, buna göre hastanelerinde 165 doktor, 292 hemşire, 97 hasta bakıcı, 87 sekreter, 74 temizlik personeli, 46 destek personeli, 23 laboratuvar personeli, 16 teknik personel, 11 görüntüleme personeli ve 46 diğer olmak üzere 857 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.