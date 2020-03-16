Korona virüs işlerini arttırdı

Malatya'da da birçok vatandaş, evlerindeki halıları korona virüse karşı temizlik şirketlerine yolluyor.

Türkiye'de şuana kadar 18 vakanın görüldüğü Korona virüste, uzmanlar özellikle hijyene dikkat edilmesi istiyor. Birçok kurum ve kuruluş da dezenfekte işlemleri artarken, vatandaşlarda kendi önlemlerini alıyor. Birçok vatandaş evlerindeki halıları korona virüse karşı yıkamacılara yolluyor. Malatya'da halı yıkama işi yapan Ahmet Erdoğan, özelikle bakterilerin evlerde ilk barındığı yerlerin başında halıların geldiğini ifade ederek temizliğin önemine değindi. Evlerde yapılan temizlikte bakterilerin tam olarak çıkmadığını ifade eden Erdoğan, bu nedenle vatandaşların halılarını birçok aşamadan geçen ve özel deterjanlar ile yıkanan işletmelere yolladığını söyledi. Şu sıralar işlerinde ciddi bir artışın yaşandığını ifade eden Erdoğan, yıkama işlemlerinde halılarda virüs ve bakterilerin tamamen yok edildiğini dile getirdi.

İşletmeci Abdurrahman Erdoğan'da korona virüse karşı oksijen bazlı şampuan kullanımına başladıklarını belirterek tedbir aldıklarını söyledi. Çalışanlar olarak da virüse karşı önlemlerini aldıklarını belirten Erdoğan, özel kimyasal ürünler ile de bakteri ve virüslere karşı halıları yıkadıklarını ifade etti.