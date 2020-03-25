Korona virüs 'Sarımsak' ta ateşi yükseltti

Korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile en çok sattıkları ürünün Sarımsak olduğuna dikkat çeken Malatya Meyve ve Sebze pazarındaki esnaf Eyüp Karadağ, “Sarımsak'ın kilosu 60 TL oldu. Virüs nedeniyle fırsatçılar yüzde 100'e yakın zam yaptı. Vatandaşın alım gücü azaldı. Dolayısıyla vatandaşlar mağdur oldu” dedi.

Müşteri Eczacı Ayhan Özen de, “Sarımsak'ıın kilosu pahalı olmasından dolayı vatandaşlar mağdur edildi. Ama Sarımsak'ın çok faydası var. Sağlığımız için çok önemli. Eczacıyım. Sarımsak'ın her şeye faydası var. Tansiyon ve virüse karşı da etkisini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Müşteri vatandaş Mehmet Genç İse, “Korna virüsten korunmak için meyve ve sebze halinde sarımsak almak için geldim. Ama pahalı. Fiyat yüksekliğinden az alacağım. Günde 2 veya 3 tane Sarımsak yiyorum. Sağlık için faydası var” ifadelerine yer verdi.

Esnaf Engin Yılmaz da, “Şuan piyasada kilosu 70,80 ve 100 TL kadar Sarımsak var. Biz daha önce aldığımız Sarımsak'ıın fiyatlarını yükseltmedik. Esnaf olarak virüs nedeniyle Sarımsak'a talep artınca fırsatçıların olduğunu görünce Kastamonu'da esnaf olan arkadaşlarımızdan istedik. Şunda biz Sarımsak'ın kilosunu 50 TL den satıyoruz. Sarımsak'ın üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de fiyatlar yükselmiş. Ancak İran Sarımsak'ın kilosu ise 60 TL den satılıyor” diye konuştu.