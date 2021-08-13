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Korona virüs vakaları bir ilçede sıfır, komşu ilçede ise il rekoru

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde Malatya’da bir ilçede vaka sayısı sıfır olarak gerçekleşirken, komşu ilçede ise il rekoru vaka sayısı görüldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde Malatya'da bir ilçede vaka sayısı sıfır olarak gerçekleşirken, komşu ilçede ise il rekoru vaka sayısı görüldü.


Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 31 Temmuz ile 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında haftalık vaka sayılarına göre, Malatya'nın Doğanyol İlçesi'nde vaka sayısı sıfır olarak görüldü. Doğanyol'un komşu ilçesi Pütürge'de ise 300,08 ile ilçelerin rekoru kırıldı. Pütürge'yi 205,06 ile Arguvan ve 184,02 ile Battalgazi takip etti.


Pütürge ilçesinde vaka sayısının artmasının Kurban Bayramı'nda ilçeye il dışından gurbetçilerin fazla gelmesi olarak tahmin ediliyor.

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