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Korona virüsten ölen Doktor Özlü, uzmanlık eğitimini Malatya'da aldı

Yeni tip korona virüsten ölen Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Dr.

Yeni tip korona virüsten ölen Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü'nün uzmanlık eğitimini Malatya'da yaptığı bildirildi. Özlü için Malatya Tabip Odası baş sağlığı mesajı yayımladı.


Malatya Tabip Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan uzmanlık eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve tüm Sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

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