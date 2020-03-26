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Korona virüsü Zeytin Dalı Çarşısını da vurdu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan tarihi ’Zeytin Dalı Çarşısı’ hayalet çarşıya döndü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan tarihi 'Zeytin Dalı Çarşısı' hayalet çarşıya döndü.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, Akçadağ'da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve yoğunluğun hiç azalmadığı ilçenin tarihi mekanlarının başında gelen 'Zeytin Dalı Çarşısı' hayalet çarşıya döndü. Bir asırdan daha fazla geçmişi olan 1956 yılında gece saatlerinde çıkan bir yangında çoğu ahşap ve kerpiç binalardan oluşan çarşının tamamen yanması sonrasında belediye tarafından tek katlı dükkanlar şeklinde yeniden düzenlenen tarihi çarşı son olarak mevcut Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın girişimleri sonucunda 2019 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması ile 'Şeytan Çarşısı' olan ismininde "Zeytin Dalı" olarak değiştirilerek hizmete açılmıştı.


Akçadağ'ın simgesi durumunda olan tarihi çarşının korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının sona ermesinin ardından daha önceki hareketli günlerine dönmesi bekleniyor.

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